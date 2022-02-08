Россияне бросились скупать недвижимость в пяти странах

В 2021 году наиболее популярной у россиян оказалась недвижимость в пяти странах. Об этом свидетельствуют данные сервиса по поиску недвижимости Prian.ru, сообщает «РБК».

Россияне бросились скупать жилье в Турции — на эту страну пришлось 24,9 процента от всего спроса на недвижимость за рубежом. Чаще всего граждане приобретают квартиры в новых комплексах на Анталийском побережье, а самым популярным местом стали районы Алании. Недвижимость здесь стоит от 40 тысяч евро, а средний чек сделки составляет 65-70 тысяч евро. Вторая по популярности локация — Стамбул. Главный редактор Prian.ru Филипп Березин отметил, что спрос на жилье в Турции среди иностранцев особенно сильно вырос осенью на фоне обвала турецкой лиры.

На втором месте оказалась Болгария, на которую пришлось 15,4 процента запросов. Россияне стремятся купить жилье на черноморских курортах, а особой популярностью пользуется агломерация Солнечный Берег. Чаще всего граждане приобретают апартаменты в комплексах, построенных в последние 20 лет. Цены на недвижимость в Болгарии начинаются от 15-20 тысяч евро — за эту сумму можно купить студию на четвертой или пятой линии от моря.

Третье место по востребованности среди россиян заняла Испания — недвижимостью в этой стране интересовались 9,2 процента желающих купить жилье за рубежом. Самым популярным регионом стала провинция Аликанте с городами Торревьеха и Бенидорм. Массовый спрос приходится на предложения от 100 тысяч евро, большинство сделок заключаются в диапазоне 150-250 тысяч евро.

Семь процентов покупателей заинтересовались Черногорией. Наиболее востребованными оказались предложения на побережье в таких локациях, как Бар, Будва и Тиват. Стоимость дома или апартаментов на вторичном рынке начинается от 25 тысяч евро, а в новостройках — от 60 тысяч евро. Спрос на недвижимость в Черногории вырос и за счет программы гражданства, по которой заявитель должен купить объект в специально выбранных проектах.

Пятерку лидеров замыкает Италия, на которую пришлось 5,5 процента запросов. Российские граждане покупают здесь как объекты дешевле 50 тысяч евро, так и элитные виллы в Лигурии и Тоскане за миллионы евро. Также популярна недвижимость в крупных городах, особенно в Риме и Милане.

Ранее в январе рекордный спрос на недвижимость в Турции среди россиян вызвал возмущение депутата Госдумы Виталия Милонова. Он назвал приобретение жилья в этой стране «полным идиотизмом» и напомнил об «огромных рисках». Вместо популярного курорта Милонов предложил россиянам купить недвижимость в ДНР и ЛНР.