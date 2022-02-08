Путин подписал указ о создании Центра генетических ресурсов растений

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Национального центра генетических ресурсов растений. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, глава государства постановил создать центр на базе научного учреждения «Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова».

Ранее президент России заявил, что законодательство в сфере генетики должно открывать простор для научного поиска и создания инноваций в медицине, ветеринарии и селекции. «Речь идет о не только о правовом регулировании, но и соблюдении этических норм», — подчеркнул глава государства.

Вместе с тем он добавил, что уникальные открытия не должны оставаться лишь научным прорывом. Они должны служить людям. Владимир Путин отметил, что нужно определить порядок деятельности будущей национальной базы генетической информации и национальных биоресурсных центров.