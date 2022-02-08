Дипломат призвал США к участию в «нормандском формате»

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер завил, что США следует «напрямую или косвенно» участвовать в работе «нормандского формата» (Россия, Украина, ФРГ и Франция) по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на медиагруппу Funke.

Дипломат призвал сохранять «нормандский формат», пока Россия в нем работает. Однако он отметил, что страна готова к серьезным переговорам с США по вопросам по безопасности в Европе. Поэтому он пригласил Штаты к участию в «нормандском формате».

Кроме того, Ишингер прокомментировал поставки оборонительного вооружения Украине. Он заявил о важности экономического сдерживания вкупе с военным. «Поставки оборонительного оружия могут внести важный вклад в эффект сдерживания и, таким образом, в предотвращение войны», — подчеркнул он.

Глава Мюнхенской конференции призвал Германию не ограничивать военную поддержку Украине поставкой пяти тысяч касок, поскольку это ставит под сомнение ее солидарность.

Ранее сообщалось, что Германия отправит Украине пять тысяч касок в качестве гуманитарной помощи из-за ухудшения ситуации в Донбассе. Отмечается, что власти страны до сих пор не поддерживают поставки в республику летального вооружения.