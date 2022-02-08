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Дипломат призвал США к участию в «нормандском формате»

Глава Мюнхенской конференции Ишингер пригласил США участвовать в «нормандском формате»
Вольфганг Ишингер

Вольфганг Ишингер. Фото: Reuters

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер завил, что США следует «напрямую или косвенно» участвовать в работе «нормандского формата» (Россия, Украина, ФРГ и Франция) по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на медиагруппу Funke.

Дипломат призвал сохранять «нормандский формат», пока Россия в нем работает. Однако он отметил, что страна готова к серьезным переговорам с США по вопросам по безопасности в Европе. Поэтому он пригласил Штаты к участию в «нормандском формате».

Кроме того, Ишингер прокомментировал поставки оборонительного вооружения Украине. Он заявил о важности экономического сдерживания вкупе с военным. «Поставки оборонительного оружия могут внести важный вклад в эффект сдерживания и, таким образом, в предотвращение войны», — подчеркнул он.

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Глава Мюнхенской конференции призвал Германию не ограничивать военную поддержку Украине поставкой пяти тысяч касок, поскольку это ставит под сомнение ее солидарность.

Ранее сообщалось, что Германия отправит Украине пять тысяч касок в качестве гуманитарной помощи из-за ухудшения ситуации в Донбассе. Отмечается, что власти страны до сих пор не поддерживают поставки в республику летального вооружения.

Марина Совина
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