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Вильфанд пообещал россиянам оттепель и сибирские морозы

Гидрометцентр России: необычная погода ожидает ряд регионов в ближайшие дни

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Необычная погода ожидает ряд российских регионов в ближайшие дни, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По его словам, на европейской части страны температура будет значительно выше нормы. «В Москве и сопредельных регионах аномалии будут плюс 8-10 градусов», — уточнил синоптик. В Петербурге в течение недели столбики термометров будут показывать значения на 6-10 градусов выше нормы, настанет оттепель. Большинство ночей в Северной столице также обещают быть теплыми. Возможны осадки в виде мокрого снега.

В других регионах страны, к примеру Юг Западной и Средней Сибири, к концу рабочей недели ожидает похолодание. «Температура будет опускаться до 25-35 градусов мороза, что на 4-6 градусов ниже нормы», — подчеркнул Вильфанд. Такое явление связано с развитием Сибирского антициклона, определяющего холодную погоду на данной территории зимой. «В Новосибирске, Кемерово, Красноярске, Хакасии, Иркутске будут уже сибирские морозы», — отметил эксперт.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что в России проведут плановый пересмотр климатических норм. Обновление происходит каждые 30 лет.

Алия Шарафутдинова
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