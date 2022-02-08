Подтверждена связь между дефицитом витамина D и тяжестью COVID-19

Израильские ученые подтвердили, что низкий уровень витамина D в организме связан с высоким риском инфекции SARS-CoV-2, осложнениями и смертью. Результаты научной работы опубликованы в журнале Plos ONE.

Специалисты провели ретроспективное исследование, чтобы понять, как уровень 25-гидроксивитамина D в плазме крови перед инфекцией влияет на тяжесть COVID-19 и смертность. Была проанализирована медицинская история 1176 пациентов, которые обратились в Медицинский центр Галилеи в городе Нагария с положительным результатом ПЦР-анализа на коронавирус SARS-CoV-2 с 7 апреля 2020 года по 4 февраля 2021 года. Исследователи отслеживали уровни 25(ОН)D от 14 до 730 дней до получения положительного ПЦР-теста.

Пациенты были распределены по группам в зависимости от тяжести заболевания и уровня 25(OH)D (дефицитный, недостаточный, адекватный и высокий уровень). Связь между уровнем витамина и тяжестью COVID-19 определялась с помощью регрессионного анализа.

Более низкий статус витамина D чаще выявлялся у пациентов, у которых позднее наблюдалось тяжелое или критическое течение заболевания (у 87,4 процента лиц), чем у людей с легкой или умеренной инфекцией (34,3 процента). Пациенты с дефицитом витамина D (меньше 20 нанограммов на миллилитр) в 14 раз чаще страдали от тяжелого или критического течения COVID-19, чем пациенты с уровнем витамина 40 нанограммов на миллилитр.

Хотя ретроспективное исследование не может однозначно установить причинно-следственную взаимосвязь, его результаты подтверждают гипотезу, согласно которой витамин D играет защитную роль против тяжелых форм коронавирусной инфекции. Кроме того, известно, что очень низкий уровень витамина характерен для людей, находящихся в группе риска, которые, например, страдают от диабета, ожирения, гипертонии, а также курят и ведут малоподвижный образ жизни. Витамин D также имеет важное значение для здоровья легких и регуляции процессов свертывания крови, которые нарушаются при COVID-19.