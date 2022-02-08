Российская торговая сеть открыла магазин без продавцов

Российская торговая сеть супермаркетов «ВкусВилл» открыла в Москве магазин нового формата — без продавцов и касс. Об этом сообщает Inc.ru. Первый подобный магазин площадью 52 квадратных метра заработал на Тестовской улице.

Там продаются кулинария и сэндвичи, бакалея, фасованные фрукты и овощи, напитки, десерты и молочные продукты. Продавцы приходят в магазин только по утрам, чтобы выложить товар, а в остальное время с покупателями работает консультант.

При входе в магазин требуется отсканировать qr-код в приложении «ВкусВилла», к которому привязана банковская карта покупателя. Деньги за покупки будут списываться автоматически.

О планах торговой сети опробовать новый формат стало известно еще осенью 2021 года. Как говорил гендиректор консалтингового агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров, стоимость магазина с учетом компактной площади должна была составить 12–15 миллионов рублей.

Сеть «ВкусВилл» насчитывает более 1,3 тысячи магазинов, 90 процентов которых оснащены кассами самообслуживания. Компания также установила более 300 микромаркетов в бизнес-центрах и офисах и вендинговые автоматы, в том числе на станциях МЦК.