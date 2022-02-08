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В Казахстане после массовых протестов заморозили цены на газ

Премьер Казахстана Смаилов заявил о заморозке цен на газ до 2024 года
Алихан Смаилов

Алихан Смаилов. Фото: пресс-служба премьер-министра Казахстана / РИА Новости

Стоимость сырого и товарного природного газа на внутреннем рынке Казахстана будет заморожена до 1 января 2024 года. О таком намерении правительства заявил премьер-министр республики Алихан Смаилов, передает РИА Новости.

Он также указал, что на потребности внутри страны пустят дополнительно 150 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа. Цены на газ зафиксируют на уровне декабря 2021 года.

Такое решение принято после массовых протестов, которые проходили во многих регионах Казахстана и потребовали ввода войск Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Самостоятельно власти республики справиться с беспорядками не могли.

Поводом для волнений, вспыхнувших 2 января, стало двукратное повышение стоимости газа с начала года. Жители Жанаозена и Актау на западе страны потребовали отменить рост цен, после чего беспорядки распространились на другие города, а требования были переведены в политическую плоскость.

В том числе протестующие хотели отставки правительства и ухода со всех постов первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Оба этих условия действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев, по сути, выполнил.

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Кроме того, не обвиняя Назарбаева, он начал указывать, что к протестам привело социальное расслоение, которое возникло во многом за счет тех людей, что разбогатели во время правления его предшественника. За прошедший месяц Токаев тем или иным образом лишил должностей и влияния многих соратников Назарбаева.

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Платон Щукин
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