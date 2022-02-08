Российских работодателей захотели лишать имущества за долги по зарплатам

Генеральная прокуратура России инициировала создание законопроекта, согласно которому компании рискуют остаться без имущества из-за невыплаты зарплат своим сотрудникам, сообщают «Известия».

За 2021 год Государственные инспекции труда (ГИТ) взыскали с работодателей 364,4 миллиона рублей в счет погашения долгов по зарплате, что превышает показатель 2020 года почти в 11 раз. Однако в Генпрокуратуре захотели улучшить систему внесудебного взыскания долгов. Поэтому ведомство предложило лишать предприятия имущества за невыплаты зарплат работникам.

«Работа государственных инспекций труда в указанном направлении являлась недостаточно результативной. Этому в том числе препятствует и отсутствие возможности взыскать задолженность по заработной плате за счет любого имущества должника», — объяснили представители ведомства.

В Минтруде напомнили, что согласно российскому законодательству, если фирма не признана банкротом, то взыскать с нее долг по зарплате допускается только с актуальных счетов. При этом имущество используется для закрытия задолженности только в случае банкротства. Генпрокуратура направила свою инициативу в Минтруд, где уже начали обсуждать соответствующие поправки в закон.

Ранее россиянам назвали способ добиться повышения зарплаты. При отсутствии индексации этих выплат юрист Аида Ибрагимова посоветовала обращаться в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд.