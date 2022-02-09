Актер Алек Болдуин вернулся к съемкам после гибели оператора фильма «Ржавчина»

Актер Алек Болдуин вернулся к работе в кино впервые после гибели оператора на съемочной площадке фильма «Ржавчина». Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, актер принимает участие в съемках фильма «97 минут» в Великобритании. Отмечается, что Болдуин участвовал как минимум в двух сценах: внутри здания и на открытом воздухе. Как сообщили источники телеканала, актер может сыграть сотрудника Агентства национальной безопасности. Актерский состав фильма пока неизвестен.

Ранее Болдуин рассказал о ходе следствия после убийства оператора на съемках. Лучшим способ почтить память погибшей Хатчинс он назвал установить всю правду о случившемся.

22 октября 2021 года в ходе съемок «Ржавчины» Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами, однако они оказались боевыми. В результате была убита оператор Галина Хатчинс, режиссер фильмы Джоэл Соуса получил ранения. Позже Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета.