Российский адвокат объяснил способ получения бумажных сертификатов об антителах

Глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев объяснил способ получения бумажного сертификата, который свидетельствует о наличии антител к коронавирусу. Его слова приводят «Известия».

«Необходимо будет обратиться лично или через представителя в МФЦ с соответствующим заявлением либо подать онлайн-заявление на портале государственных услуг», — заявил российский адвокат.

Кроме того, он допустил, что на фоне введения справок по антителам к COVID-19 в России может произойти всплеск на рынке поддельных документов.

С 21 февраля россияне смогут получить QR-код по результатам тестирования на антитела к COVID-19. Согласно тексту приказа Минздрава, сертификат будет содержать в себе информацию о сделанной прививке от COVID-19, перенесенном коронавирусе или о наличии на Едином портале данных о присутствии антител, которые выявились в результате теста.