Призер Олимпиады раскрыла секреты колготок фигуристок

Американская спортсменка Мирай Нагасу раскрыла секреты экипировки фигуристок, которую они надевают на соревнования. Соответствующее интервью публикует Today.

Бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года ответила на самые распространенные вопросы поклонников фигурного катания. Так, например, медалистка объяснила, почему фигуристки натягивают колготки и лосины поверх коньков, чтобы скрыть шнурки. «Они могут споткнуться о собственные шнурки, а колготки устраняют потенциальную опасность, которая может стоить медали», — пояснила она.

Кроме того, по словам Нагасу, некоторые спортсменки выступают в бежевых легинсах, чтобы создать иллюзию более длинных ног. «Такого эффекта обычные девушки добиваются с помощью каблуков, а участницы соревнований используют костюмы в тон кожи и коньков», — заявила американка.

Собеседница издания отметила, что во время тренировок фигуристки часто носят перчатки, чтобы при падении не порезать руки об лед или лезвия коньков. «Еще один атрибут участниц соревнований — салфетки, чтобы после выступления вытереть слезы, которые портят макияж», — заключила чемпионка.

Ранее в феврале российские фигуристы одержали победу в командном турнире Олимпиады в Пекине. В составе россиян победителями стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов.