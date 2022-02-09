Финляндия заявила о праве подать заявку на вступление в НАТО

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна сохраняет за собой право подать заявку на вступление в НАТО в зависимости от ситуации. Об этом пишет РИА Новости.

«Как отмечается в докладе правительства Финляндии о внешней политике и политике безопасности, вышедшем осенью 2020 года, в основе внешней политики, политики безопасности и оборонной политики Финляндии лежит обеспечение пространства для маневра и возможностей выбора в национальном плане», — сказал глава ведомства.

По словам Хаависто, исходя из данного документа, Хельсинки сохраняет возможность подачи заявки на вступление в альянс. Он подчеркнул, что при принятии решений всегда рассматривается реальная обстановка с учетом изменений, которые происходят в сфере безопасности в международном контексте.

В январе премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что правительство страны не рассматривает возможность вступления в НАТО в ближайшее время. До этого с опровержением планов вступления в альянс выступил Хаависто. По его словам, Хельсинки не планируют менять курс в международной политике.

