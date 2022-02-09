Козленок-мутант родился с двумя глазами в одной глазнице

Козленок-мутант с двумя глазами в одной глазнице посреди лба родился на ферме в турецкой деревне Гекмуса, провинция Килис. Об этом сообщает Daily Star.

40-летний фермер Ахмет Картал рассказал, что 25 лет выращивает животных, и никогда не видел ничего подобного. Мужчина пояснил, что пошел осмотреть своих животных и увидел, что на свет появился козленок.

Осмотрев детеныша, фермер увидел, что его глаза находятся в середине лба, как у циклопа. «Я содрогнулся, когда впервые увидел этого козленка в сарае. Он не издал ни звука, но, когда я сфотографировал его, у меня было ощущение, что он наблюдает за мной», — отметил Картал.

Мужчина подчеркнул, что не готов заниматься таким животным и хотел бы, чтобы местные власти забрали его и сохранили ему жизнь.

Представитель Департамента ветеринарии Университета Хатай Мустафы Кемаль, доктор Ахмет Уйяр, заявил, что у козленка цебоцефалия — аномалия формирования черепа, при которой недоразвитие носа сочетается с уменьшением расстояния между глазами.

«Глаза должны размещаться в отдельных глазницах, но в данном случае оба глаза маленькие и находятся в одной глазнице», — отметил Уйяр. По его словам, у козленка недоразвит нос, аномально развито ухо и слишком широкая нижняя челюсть.

Ранее сообщалось, что корова в индийском штате Трипура родила теленка с двумя головами, четырьмя глазами и двумя ртами. Необычный теленок привлек внимание местных жителей: они выстроились в очередь, чтобы посмотреть на новорожденного теленка, который лежал в сарае вместе с матерью.

