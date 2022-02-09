На Гарвардский университет подали в суд за игнорирования домогательств

Три студентки Гарвардского университета подали иск против учебного заведения. Об этом пишет The New York Times. По данным газеты, Маргарет Червенски (Margaret Czerwienski), Лилия Килберн (Lilia Kilburn) и Амуля Мандава (Amulya Mandava) обвиняют руководство учреждения в игнорировании факта сексуальных домогательств по отношению к ним со стороны профессора антропологии Джона Комароффа (John Comaroff).

В частности, Килберн заявляет, что преподаватель поцеловал ее в губы. Чтобы избежать нежелательного внимания, девушка стала притворятся лесбиянкой, однако, по ее словам, Комарофф стал якобы угрожал ей изнасилованием. Также студентки утверждают, что профессор угрожал им проблемами с трудоустройством в будущем, если они предадут огласке его действия.

Сам Комарофф настаивает, что никогда не приставал к студенткам, а слова про изнасилование были лишь советом быть осторожнее при поездках в Камерун, в котором однополые отношения являются уголовным преступлением. Издание отмечает, что около 90 коллег Комароффа заступились за него в открытом письме. Они также заявили, что «чувствовали бы себя этически обязанными дать тот же совет» о поездках в Африку.

Руководство университета начало две проверки по данному инциденту. Также Комарофф был отправлен в административный отпуск до конца весеннего семестра.

Ранее стало известно, что Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе заплатит 243 миллиона долларов для урегулирования дела о сексуальных домогательствах. Жертвами гинеколога, работавшего в медицинском центре университета, стали 203 женщины.