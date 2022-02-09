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На Гарвардский университет подали в суд за игнорирования домогательств

NYT: три студентки подали в суд на Гарвардский университет за игнорирования домогательств

Фото: Brian Snyder / Reuters

Три студентки Гарвардского университета подали иск против учебного заведения. Об этом пишет The New York Times. По данным газеты, Маргарет Червенски (Margaret Czerwienski), Лилия Килберн (Lilia Kilburn) и Амуля Мандава (Amulya Mandava) обвиняют руководство учреждения в игнорировании факта сексуальных домогательств по отношению к ним со стороны профессора антропологии Джона Комароффа (John Comaroff).

В частности, Килберн заявляет, что преподаватель поцеловал ее в губы. Чтобы избежать нежелательного внимания, девушка стала притворятся лесбиянкой, однако, по ее словам, Комарофф стал якобы угрожал ей изнасилованием. Также студентки утверждают, что профессор угрожал им проблемами с трудоустройством в будущем, если они предадут огласке его действия.

Сам Комарофф настаивает, что никогда не приставал к студенткам, а слова про изнасилование были лишь советом быть осторожнее при поездках в Камерун, в котором однополые отношения являются уголовным преступлением. Издание отмечает, что около 90 коллег Комароффа заступились за него в открытом письме. Они также заявили, что «чувствовали бы себя этически обязанными дать тот же совет» о поездках в Африку.

Руководство университета начало две проверки по данному инциденту. Также Комарофф был отправлен в административный отпуск до конца весеннего семестра.

Ранее стало известно, что Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе заплатит 243 миллиона долларов для урегулирования дела о сексуальных домогательствах. Жертвами гинеколога, работавшего в медицинском центре университета, стали 203 женщины.

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Ксения Назарова
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