Жертвам гинеколога-насильника заплатят почти четверть миллиарда долларов

Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе заплатит 243 миллиона долларов для урегулирования дела о сексуальных домогательствах со стороны гинеколога. Об этом сообщает телеканал CBS.

К такому соглашению пришли адвокаты потерпевших с учебным учреждением, в медицинском центре которого работал Джеймс Хипс (James Heaps). Уточняется, что почти четверть миллиарда долларов распределят между 203 женщинами, ставшими жертвами домогательств. Как утверждают истицы, Джеймс Хипс совершал в отношении них развратные действия. В настоящее время ему выдвинуты обвинения по 21 пункту.

В 2021 году федеральный судья рассмотрел коллективный иск, поданный против гинеколога-насильника от лица почти шести тысяч женщин. Судья вынес постановление, в соответствии с которым жертвам выплатят 73 миллиона долларов.

Впервые врача арестовали в июне 2019 года, однако жалобы на него поступали и ранее. Тогда сообщалось, что Хипс совершал преступления с 2008-го по 2018 год в ходе медицинской практики.