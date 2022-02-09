Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Жертвам гинеколога-насильника заплатят почти четверть миллиарда долларов

Университет Калифорнии заплатит $243 млн жертвам гинеколога-насильника Джеймса Хипса

Фото: Patrick T. Fallon / Reuters

Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе заплатит 243 миллиона долларов для урегулирования дела о сексуальных домогательствах со стороны гинеколога. Об этом сообщает телеканал CBS.

К такому соглашению пришли адвокаты потерпевших с учебным учреждением, в медицинском центре которого работал Джеймс Хипс (James Heaps). Уточняется, что почти четверть миллиарда долларов распределят между 203 женщинами, ставшими жертвами домогательств. Как утверждают истицы, Джеймс Хипс совершал в отношении них развратные действия. В настоящее время ему выдвинуты обвинения по 21 пункту.

В 2021 году федеральный судья рассмотрел коллективный иск, поданный против гинеколога-насильника от лица почти шести тысяч женщин. Судья вынес постановление, в соответствии с которым жертвам выплатят 73 миллиона долларов.

Впервые врача арестовали в июне 2019 года, однако жалобы на него поступали и ранее. Тогда сообщалось, что Хипс совершал преступления с 2008-го по 2018 год в ходе медицинской практики.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Россияне смогут получить сертификат при наличии антител к коронавирусу
Россиян предупредили о штрафе за использование летней запаски зимой
Первый за шесть лет трек Адель получил премию BRIT Awards
Стало известно о проигнорированном в суде требовании вора в законе
Жертвам гинеколога-насильника заплатят почти четверть миллиарда долларов
Официантка подавала разбавленную водой сладкую газировку из «заботы о клиентах»
Москвичи сравнили дорожку в столице с песчаным пляжем у моря
В Бразилии рассказали о попытке США сорвать визит президента Болсонару в Москву
Богачи испугались обвала рынка
Стало известно содержание военной доктрины Союзного государства
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.