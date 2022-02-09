Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Моргенштерн высмеял возбуждение уголовного дела о пропаганде наркотиков

Моргенштерн посмеялся над сотрудниками МВД после возбуждения уголовного дела

Фото: @morgen_shtern

Рэпер Моргенштерн высмеял возбуждение в отношении него уголовного дела о пропаганде наркотиков. О ситуации он высказался в Instagram-сторис.

Хип-хоп-артист посмеялся над сотрудниками МВД, которые, по его словам, собрались, чтобы изучить его «титьку» и находящуюся там татуировку. «Целый совет ботаников, в смысле ученых, которые изучают растения, собрались, чтобы изучить мою титьку и прийти к выводу, что здесь изображена конопля. Этой татуировке пять лет, получается, я пять лет через все границы миры возил наркотики?» — сказал он.

Моргенштерн передал «большое спасибо» людям, которые завели это дело, так как оно подняло ему настроение. Рэпер также пошутил, что если бы сделал тату с пистолетом, то его бы обвинили в незаконном обороте оружия.

Ранее стало известно, что полицейские в Набережных Челнах возбудили административное производство в отношении рэпера Алишера Моргенштерна по делу о пропаганде наркотиков в трех видеоклипах. Поводом для производства стало заключение комплексной лингво-ботанической экспертизы Набережночелнинского государственного педагогического университета. Эксперты обнаружили, что по «краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю».

В конце ноября 2021 года сообщалось, что Моргенштерн отправился сначала в Белоруссию, а затем в ОАЭ. Это произошло на фоне заявлений председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина о том, что артист торгует наркотиками в социальных сетях. Адвокат музыканта Сергей Жорин заявил, что после выступления Бастрыкина опасается давления правоохранителей на своего доверителя.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
Восемь раз привитый Жириновский попал в больницу с коронавирусом
Названы самые опасные виды пиццы
Моргенштерн высмеял возбуждение уголовного дела о пропаганде наркотиков
Россиянка попала на прием к пьяному врачу и сняла его на видео
Аспирантка обвинила британский университет в сговоре с трансактивистами
Эпидемиолог объяснил посещение школ детьми с положительным ПЦР-тестом
Сборная России по хоккею стартовала с победы на Олимпиаде в Пекине
На Украине призвали наказать Россию за нарушение Минских соглашений
Полиция установила личности ограбивших магазин в Подмосковье мигрантов
В Москве участковый устроил тайник с наркотиками в опорном пункте полиции
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.