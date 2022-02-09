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Канделаки назначили главой ТНТ

Тину Канделаки назначили исполняющей обязанности директора ТНТ

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Телеведущую и заместителя генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Тину Канделаки назначили исполняющей обязанности главы ТНТ. Об этом сообщается в пресс-релизе «Газпром-медиа», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«ТНТ объявляет о кадровых изменениях в руководстве канала. Роман Петренко принял решение покинуть пост директора телеканала. Он продолжит работу в "Газпром-Медиа Холдинге" в статусе советника генерального директора. Его обязанности будет исполнять Тина Канделаки, заместитель генерального директора "Газпром-Медиа" и управляющий директор "Газпром-Медиа Развлекательное телевидение"», — говорится в официальном заявлении.

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Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров отметил, перед каналом ТНТ сегодня стоят амбициозные задачи — как по части телеэфира, так и в цифровой среде. По его словам, у Канделаки есть все компетенции и опыт, чтобы достичь поставленных перед каналом целей.

«Я уже несколько месяцев работаю с командой ТНТ, и для меня большая честь и профессиональный вызов принять управление каналом от одного из создателей развлекательного телевидения страны Романа Петренко», — сказала телеведущая и добавила, что продолжит «укреплять наследие главного развлекательного канала страны».

Ранее сообщалось, что с назначением телеведущую поздравила ее коллега Ксения Собчак. При этом журналистка не уточнила, из какого источника получила информацию о новой должности Канделаки.

В сентябре 2021 года стало известно, что Канделаки ушла с поста генерального продюсера спортивного телеканала «Матч ТВ», получив должность заместителя гендиректора «Газпром-медиа». Должность генерального продюсера «Матч ТВ» телеведущая занимала с 2015 года, с момента создания канала.

Олег Давыдов
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