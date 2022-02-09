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Арестованному за кражу биткоинов россиянину пообещали помощь в генконсульстве

Генконсул РФ Овсянников заявил, что арестованный в США Лихтенштейн не обращался за помощью

Фото: Jens Kalaene / Globallookpress.com

Россиянин Илья Лихтенштейн, арестованный в США вместе со своей супругой Хизер Морган (Heather Morgan) по обвинению в отмывании украденных биткоинов на сумму в 4,5 миллиарда долларов, не обращался пока за помощью в генеральное консульство РФ в Нью-Йорке. Об этом заявил РИА Новости генконсул Сергей Овсянников.

Он пообещал помочь Лихтенштейну, если он или его защита обратится.

«Он к нам не обращался ни по каким вопросам. Ни он, ни адвокат. Мы не знаем, обратится ли он или нет. Если обратится, и нужно будет конкретно что-то решать, то будем решать», — сказал Овсянников.

Ранее сообщалось, что Лихтенштейну и Морган разрешили выйти из тюрьмы под залог.

Супружескую пару обвиняют в попытках отмыть биткоины, которые были украдены во время кибератаки на криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году. Взлому подверглись только биткоин-кошельки пользователей, с которых хакеры похитили 119 756 биткоинов.

Марина Совина
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