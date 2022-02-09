Косметолог раскрыла страшные последствия TikTok-лайфхаков по увеличению губ

Косметолог из Лондона раскрыла опасные бьюти-лайфхаки по увеличению губ в соцсети TikTok и их страшные последствия для здоровья. Ее слова приводит Daily Star.

Нина Приск (Nina Prisk) объяснила, что многие блогеры для придания губам объема рекомендуют наносить на них масло чили, корицу и другие продукты питания. Она отметила, что описанные способы приносят лишь временный результат. «Нанесение подобных средств вызывает покалывание кожи, а затем ощущение жжения. Возникающий вслед за этим отек губ вызван раздражением и имеет кратковременный эффект», — объяснила врач.

Косметолог заверила, что в долгосрочной перспективе такие лайфхаки могут сильно навредить губам: сделать их раздраженными, сухими и воспаленными. Она подчеркнула, что кожа губ, в отличие кожных покровов на теле, имеет гораздо более тонкий слой клеток, что делает ее более уязвимой к повреждениям и обезвоживанию.

Так, вместо использования опасных лайфхаков Приск порекомендовала увеличивать губы филлерами гиалуроновой кислоты. Она отметила, что упомянутая процедура является безопасной и эффективной. «Филлеры могут улучшить внешний вид губ, добавить объем, исправить асимметрию, а также изменить их форму и структуру. Результат инъекций обычно сохраняется на протяжении шести месяцев», — отметила героиня материала.

Ранее в феврале одержимая филлерами женщина показала искаженное от процедур лицо. На размещенных в сети кадрах Шелби объяснила, что начала увлекаться косметологическими процедурами с 2021 года. На видео в соцсети она продемонстрировала свою внешность после различных инъекций. Женщина уточнила, что первой ее процедурой было увеличение губ.