Снижение цен на жилье в Москве опровергли

В Российской гильдии риелторов (РГР) считают некорректным говорить о снижении цен на жилье в Старой Москве в январе 2022 года. Член РГР Константин Барсуков опроверг падение стоимости недвижимости в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам эксперта, после Нового года начинают снижаться цены на квартиры, которые резко подскочили в декабре. «В январе появляются квартиры по рыночным ценам, а они ниже тех квартир по завышенным ценам, и их начинают покупать. Может создаться впечатление, что цены падают, но нет. Это просто структура предложений таким образом изменяться начала, она в нормальное состояние приходит», — пояснил Барсуков.

Эксперт добавил, что цены на жилую недвижимость в столице остаются на прежнем уровне — по сравнению с ноябрем 2021 года ничего существенно не изменилось. Таким образом риелтор отреагировал на исследование, которое ранее в феврале представила компания «Азбука жилья». Аналитики заявили о снижении средней цены квадратного метра на вторичном рынке в Старой Москве на 2,3 процента, до 358,8 тысячи рублей.

Специалисты также указали, что объем предложения вторичного жилья в столице вырос на 5,2 процента по сравнению с декабрем 2021 года. В конце января 2022-го в продаже было 38,6 тысячи лотов, среди которых 34,9 тысячи квартир и 3700 апартаментов.

