Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Сенатор США рассказал об обещании Шольца отказаться от «Северного потока-2»

В США заявили, что Шольц обещал остановить «Северный поток-2» в случае «вторжения» России

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл рассказал об обещании канцлера ФРГ Олафа Шольца отказаться от «Северного потока-2», пишет РИА Новости.

По словам сенатора, Шольц подтвердил, что в случае вторжения России на Украину проект «Северный поток-2» не будет продвигаться. Лидер республиканцев заявил, что Шольц сделал это обещание на ужине с Макконнеллом в Вашингтоне.

Ранее президент США Джо Байден пригрозил остановить «Северный поток-2» на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, состоявшихся 7 февраля. В свою очередь Шольц заявил, что Германия и США действуют в едином ключе, но ни разу не упомянул название проекта и не ответил прямо на вопросы о нем, в том числе прозвучавшие в интервью телеканалу CNN.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Посол России рассказал о доминирующей позиции в Германии по «Северному потоку-2»
Сенатор США рассказал об обещании Шольца отказаться от «Северного потока-2»
Британцы попросили помощи у разбогатевших на кризисе компаний
Умер создатель спецэффектов для фильма «2001: Космическая одиссея»
Москвич убил мать и прожил с ее телом в квартире две недели
Инфекционист предупредил об участившейся потере обоняния при «стелс-омикроне»
Девушка прошлась по дому в бюстгальтере и навлекла гнев соседей
США заявили о приветствии прогресса в переговорах ЕС и России по безопасности
Стало известно о нежелании Евросоюза отключать Россию от SWIFT
Власти России запланировали совершенствовать ЕГЭ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.