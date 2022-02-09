Сенатор США рассказал об обещании Шольца отказаться от «Северного потока-2»

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл рассказал об обещании канцлера ФРГ Олафа Шольца отказаться от «Северного потока-2», пишет РИА Новости.

По словам сенатора, Шольц подтвердил, что в случае вторжения России на Украину проект «Северный поток-2» не будет продвигаться. Лидер республиканцев заявил, что Шольц сделал это обещание на ужине с Макконнеллом в Вашингтоне.

Ранее президент США Джо Байден пригрозил остановить «Северный поток-2» на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, состоявшихся 7 февраля. В свою очередь Шольц заявил, что Германия и США действуют в едином ключе, но ни разу не упомянул название проекта и не ответил прямо на вопросы о нем, в том числе прозвучавшие в интервью телеканалу CNN.