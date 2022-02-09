Руководство ОБСЕ посетит Украину и Донбасс в ближайшие дни

Председатель ОБСЕ Збигнев Рау в ближайшие дни прибудет на Украину, а 11 февраля посетит украинский Донбасс. Об этом сообщается на сайте организации.

Рау планирует встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ириной Верещук. Предметом разговора председателя с украинской стороной будет кооперация Киева и международной организации.

В Донбассе Рау намерен проинспектировать ситуацию с гуманитарным положением и безопасностью в регионе. В рамках поездки запланировано также общение Рау с представителями Красного креста и ООН, Трехсторонней контактной группы и непосредственно Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Збигнев Рау также является министром иностранных дел Польши. Он занимает пост главы ОБСЕ временно, в рамках председательства Варшавы в организации в 2022 году. В прошлом году этот пост занимал представитель Швеции.

Ранее Рау высказался за увеличение постоянного присутствия армии США в Польше. Во время визита в Вашингтон он заявил, что рассчитывает на это решение Белого Дома.