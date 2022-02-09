Россиян предупредили об опасном нарушении после перенесенного COVID-19

У переболевших COVID-19 может произойти нарушение функций мелкой моторики. О таком опасном последствии перенесенного заболевания предупредил российский вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Максим Скулачев. Его слова приводит Ura.ru.

Связано это с тем, что коронавирус оказывает влияние на сосудистую систему, в частности, мелкие сосуды мозга.

«В подавляющем большинстве случаев это все обратимо. Этот симптом пройдет, если человек будет придерживаться здорового образа жизни», — сообщил специалист.

Ранее Скулачев сообщал, что COVID-19 может изменять биологический возраст человека и приводить к ускоренному старению организма. По его словам, у непривитых речь может идти о старении на десять лет.