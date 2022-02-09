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Песков ответил Боррелю на слова об авторитарных режимах в России и Китае

Песков отверг слова главы дипломатии ЕС Борреля об авторитарных режимах в России и КНР

Фото: Алексей Никольский / Reuters

В Кремле не согласны со словами главы дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозепа Борреля об авторитарности правящих режимов в России и Китае. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы не думаем, что Евросоюз вправе давать такие оценки Российской Федерации или Китайской Народной Республике. Мы крупные суверенные страны со своей политической системой, со своей системой устройства государства», — отметил представитель Кремля.

8 февраля Жозеп Боррель назвал Россию и Китай «мощным авторитарным альянсом». Он пояснил, что основанием для этого можно считать совместное заявление Москвы и Пекина, в котором стороны призвали НАТО «отказаться от идеологизированных подходов времен холодной войны, уважать суверенитет, безопасность и интересы других государств».

Ранее британская газета Daily Telegraph написала, что совместное заявление президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина символизирует переход к принципиально новой структуре международных отношений. Автор материала напомнил, что китайский и российский лидеры встретились в период серьезной международной напряженности.

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Николай Чигасов
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