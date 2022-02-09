Часто путешествующая россиянка напомнила туристам о бесплатных услугах в поездах

Российская туристка, которая часто путешествует по стране и за ее пределами, напомнила о существующих бесплатных услугах в поездах для пассажиров. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Девушка отметила, что пассажиры имеют право попросить проводника поезда застелить им спальное место — при этом в первую очередь эта услуга оказывается пожилым, людям с ограниченными возможностями и беременным. Кроме того, в фирменных составах сотрудники обязаны застилать верхние полки в любом типе вагонов, даже в плацкартных.

«Складывать и сдавать белье вы не обязаны — но если вам не сложно, почему бы и нет», — призвала к уважению автор блога.

Помимо прочего, туристы могут бесплатно получить у проводника стакан с подстаканником для чая, шашки, шахматы или домино, швейный набор с иголками и нитками или базовое лекарство из аптечки. «У проводников, кстати, зачастую есть микроволновки, и можно попросить их погреть там вашу еду. Они не обязаны, но могут» — поделилась секретом путешественница.

Также россиянка добавила, что у пассажиров, путешествующих на нижней полке поезда, больше привилегий: только они имеют право сидеть за столиком и класть вещи в отсек для багажа. Более того, они вправе не разрешить туристам с верхних мест сидеть на своей полке.

«Но давайте все-таки оставаться людьми, и чисто по человечески думать о других, а не формально, по правилам перевозок», — призвала девушка.

Ранее в январе эта же россиянка напомнила про важные права туристов в поезде. Например, по закону разрешается допустить не более двух ошибок в ФИО при бронировании билета на поезд — пассажира с опечаткой в документе обязаны пропустить, если состав не следует по международному направлению.