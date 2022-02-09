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Кремль заявил о позитивных сигналах на переговорах Макрона и Зеленского

Песков заявил, что в ходе переговоров Макрона и Зеленского были позитивные сигналы

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

На переговорах президента Украины Владимира Зеленского и его французского коллеги Эммануэля Макрона были позитивные сигналы. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Однако, по его словам, Москва так и не услышала от украинского лидера слов о том, что Киев готов быстро заняться выполнением Минских соглашений. «Подождем дальше, президенты созвонятся и картина будет яснее», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Переговоры президентов Франции и Украины прошли 8 февраля в Мариинском дворце в Киеве. По результатам встречи Макрон сообщил, что Зеленский выразил готовность выполнять Минские соглашения.

Днем ранее в Москве состоялись переговоры Макрона с Путиным — они продолжались пять часов. Позже французский лидер рассказал, что достиг основной цели своей поездки — взял с российского коллеги обещание не провоцировать дальнейшую эскалацию кризиса на Украине.

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Юлия Ямпольская
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