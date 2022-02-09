Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Влади из «Касты» высказался об уборке снега в Москве

Хип-хоп-артист Влади предложил создать в Москве систему для уборки грязи и слякоти
Влади

Влади. Кадр: @vlady.pro

Хип-хоп-артист Влади из группы «Каста» высказался об уборке снега на улицах Москвы. Своим мнением он поделился с изданием «Москвич Mag».

Во время разговора артиста попросили назвать вещи, которые он хотел бы изменить в российской столице. Влади предложил создать в городе систему для уборки слякоти и грязи. Он отметил, что в Москве ситуация обстоит лучше, чем в остальных российских городах, однако она требует решения.

Влади также упомянул проблему затрудненного дорожного движения. «Традиционно можно пожаловаться на пробки, но я как-то приноровился обустроить все дела в своем районе, многое успеваю», — отметил Влади.

Ранее против огромных пробок в Москве выступила бывшая ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Лариса Вербицкая. Она отметила, что подобные ситуации на дорогах не всегда происходят по вине водителей. Для решения вопроса Вербицкая предложила использовать искусственный интеллект.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Жириновский попал в больницу с коронавирусом после восьми прививок от COVID-19
Экс-президент Польши призвал к ответному нападению на Москву из-за Киева
Стало известно о тяжелом состоянии Владимира Жириновского
Российская пенсионерка залила фекалиями офис «Газпрома» из-за долга в 300 рублей
Раскрыты проблемы при производстве кислорода на Луне и Марсе
Китай ударил по экономике США
Курс биткоина выдохся после недавнего роста
Саакашвили рассказал о тайных встречах с Лукашенко
Врач объяснил заражение омикроном вакцинированного восемь раз Жириновского
В группе Тутберидзе назвали цирком ситуацию с допинг-тестом фигуриста сборной
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.