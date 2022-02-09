Влади из «Касты» высказался об уборке снега в Москве

Хип-хоп-артист Влади из группы «Каста» высказался об уборке снега на улицах Москвы. Своим мнением он поделился с изданием «Москвич Mag».

Во время разговора артиста попросили назвать вещи, которые он хотел бы изменить в российской столице. Влади предложил создать в городе систему для уборки слякоти и грязи. Он отметил, что в Москве ситуация обстоит лучше, чем в остальных российских городах, однако она требует решения.

Влади также упомянул проблему затрудненного дорожного движения. «Традиционно можно пожаловаться на пробки, но я как-то приноровился обустроить все дела в своем районе, многое успеваю», — отметил Влади.

Ранее против огромных пробок в Москве выступила бывшая ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Лариса Вербицкая. Она отметила, что подобные ситуации на дорогах не всегда происходят по вине водителей. Для решения вопроса Вербицкая предложила использовать искусственный интеллект.