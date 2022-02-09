Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Ученые рассказали о вреде перехода с зимнего на летнее время

Нейробиолог Хайтович заявил, что смена часовых поясов повышает риск обострения болезней

Фото: Pixabay

Нейробиолог, профессор «Сколтеха» Филипп Хайтович и заведующий кафедрой общей патологии и патологической физиологии имени Фролова Михаил Благонравов рассказали россиянам, что смена часовых поясов при переходе с зимнего времени на летнее повышает риск обострения или ухудшения хронических болезней. Слова ученых передает URA.RU

Материалы по теме:
Россияне полюбили зимовать в теплых странах. Где можно переждать русские морозы и почему это дешевле, чем жить в Москве?
Россияне полюбили зимовать в теплых странах.Где можно переждать русские морозы и почему это дешевле, чем жить в Москве?
11 января
Высокое напряжение Россияне работают сверхурочно и постоянно устают. Почему это только вредит экономике?
Высокое напряжениеРоссияне работают сверхурочно и постоянно устают. Почему это только вредит экономике?
30 марта

По словам Благонравова, сдвиг пояса на час равноценен переезду человека в соседний географический пояс. «А если смена времени происходит два раза в год, то это повышает вероятность обострения или ухудшения хронических заболеваний, прежде всего, речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях», — заявил специалист. Он подчеркнул, что отказ от летнего времени был правильным решением, поскольку зимнее ближе к естественному астрономическому.

Хайтович подтвердил, что смена часовых поясов вредит организму человека. «Проводились эксперименты с грызунами. Это влияло на физиологическое состояние, повышало гормон стресса и в конечном счете сокращало продолжительность жизни», — объяснил профессор. Он напомнил о необходимости соблюдать режим, ведь это поможет минимизировать ежедневные стрессы.

Ранее летающим на дальние расстояния путешественникам рассказали, как бороться с последствиями смены часовых поясов и быстро восстанавливать биологические циклы организма. Специалисты посоветовали уделять время физической активности рано утром и ближе к вечеру, спать как минимум четыре часа в ночное время и делать небольшой отдых днем, а также отказаться от любых стимуляторов нервной системы, таких как алкоголь и кофе.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский прокомментировал фразу Путина про красавицу
Ученые рассказали о вреде перехода с зимнего на летнее время
Доктор Мясников назвал снижающий риски развития рака груди фактор
Постпред заявил о подготовке европейцев к возможным санкциям в отношении России
В США увидели «угрозу возмездия» Европе со стороны России
Лидер движения «Сдай педофила!» назвала главное отличие реальных пострадавших
Джошуа отказался от отступных и проведет реванш с Усиком
Россиянин перечислил минусы отдыха в Дубае и назвал его бюджетную альтернативу
Москва указала на возможность продать газ без «Северного потока-2»
Врач-диетолог назвала запрещенные для худеющих продукты
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.