Ученые рассказали о вреде перехода с зимнего на летнее время

Нейробиолог, профессор «Сколтеха» Филипп Хайтович и заведующий кафедрой общей патологии и патологической физиологии имени Фролова Михаил Благонравов рассказали россиянам, что смена часовых поясов при переходе с зимнего времени на летнее повышает риск обострения или ухудшения хронических болезней. Слова ученых передает URA.RU

По словам Благонравова, сдвиг пояса на час равноценен переезду человека в соседний географический пояс. «А если смена времени происходит два раза в год, то это повышает вероятность обострения или ухудшения хронических заболеваний, прежде всего, речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях», — заявил специалист. Он подчеркнул, что отказ от летнего времени был правильным решением, поскольку зимнее ближе к естественному астрономическому.

Хайтович подтвердил, что смена часовых поясов вредит организму человека. «Проводились эксперименты с грызунами. Это влияло на физиологическое состояние, повышало гормон стресса и в конечном счете сокращало продолжительность жизни», — объяснил профессор. Он напомнил о необходимости соблюдать режим, ведь это поможет минимизировать ежедневные стрессы.

Ранее летающим на дальние расстояния путешественникам рассказали, как бороться с последствиями смены часовых поясов и быстро восстанавливать биологические циклы организма. Специалисты посоветовали уделять время физической активности рано утром и ближе к вечеру, спать как минимум четыре часа в ночное время и делать небольшой отдых днем, а также отказаться от любых стимуляторов нервной системы, таких как алкоголь и кофе.

