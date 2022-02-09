Звезды «Человека паука» решили жить вместе и купили дом рядом с Анджелиной Джоли

Звезды серии фильмов о Человеке-пауке, актеры Том Холланд и Зендея, решили жить вместе и приобрели первый совместный особняк. Об этом сообщает издание The Mirror со ссылкой на собственный источник.

Дом голливудской пары находится в престижном жилом районе Ричмонд (Richmond) на юге Лондона, недвижимостью в котором владеют такие знаменитости, как Анджелина Джоли, Том Харди и Мик Джаггер. Кроме того, рядом живут родители Холланда. По данным источника, за покупку особняка актеры заплатили около четырех миллионов долларов (301,3 миллиона рублей), а само приобретение общего имущества стало для них серьезным шагом в отношениях.

Внутри дома есть шесть спален и несколько ванных комнат, а в планах пары обустроить на территории тренажерный зал и кинотеатр. Летом 2022 года на участке должны завершиться ремонтные работы, стоимость которых эксперты оценили в 338,6 тысячи долларов (25,5 миллиона рублей). Как сообщает источник The Mirror, в новый особняк актеры переедут не раньше августа. У Тома Холланда уже есть квартира в Лондоне с тремя спальнями, а звезда популярного телесериала «Эйфория» Зендея недавно обзавелась недвижимостью за четыре миллиона долларов в американском Лос-Анджелесе.

В январе 2022 года голливудские актеры Эштон Кутчер и Мила Кунис продали свой первый совместный особняк в Беверли Хиллс неизвестному за 10,3 миллиона долларов (около 784,5 миллиона рублей). Сама голливудская пара переехала в дом по соседству.