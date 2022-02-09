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Перечислены самые необычные смартфоны

LG Wing и YotaPhone включили в список самых необычных смартфонов

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Журналисты издания SlashGear составили список смартфонов с самым необычным дизайном или набором функций. Девайсы перечислены на сайте медиа.

Первым в списке оказался LG Wing — флагманский девайс с вращающимся экраном. «Вращающийся второй экран больше похож на шутку, чем на полезный смартфон высшего уровня для повседневного использования», — подчеркнули авторы. Samsung Galaxy Beam включили в список за наличие проектора, Samsung Galaxy S4 Zoom — за полноценный объектив фотоаппарата.

«Когда большинство людей думают о высоких технологиях, Россия не первая приходит на ум», — заметили журналисты, подчеркнув, что в РФ был создан YotaPhone — первый смартфон с экраном на основе электронных чернил. Palm 2018 был назван девайсом, который «принес новую славу своему производителю», Motorola Flipout — одним из первых телефонов, который получил складную конструкцию нового типа, LG DoublePlay — новаторским аппаратом со вторым экраном.

Motorola Backflip отметили за уникальный форм-фактор: «Компания решила попробовать что-то уникальное — она выбрала шарнир». Телефон Kyocera Echo был включен в список за наличие складной конструкции и двух дисплеев, Sony Ericsson Xperia Play — за встроенный геймпад и игровые функции.

Ранее специалисты агентства Mozillion перечислили самые ожидаемые смартфоны 2022 года. Список возглавил будущий флагман Apple iPhone 14, премиальный телефон Samsung Galaxy S22 Ultra и бюджетный девайс iPhone SE третьего поколения.

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Андрей Ставицкий
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