Британия мобилизует еще тысячу военных в случае гуманитарного кризиса

Великобритания мобилизует еще одну тысячу военных для поддержки НАТО и союзников на восточном фланге в случае гуманитарного кризиса. Об этом сообщил премьер-министр Борис Джонсон, передает РИА Новости.

«Военнослужащие из 45-го батальона специального назначения, которые уже развернуты в Польше, и Королевская боевая группа Уэльса, которая прибудет в Эстонию в ближайшие недели, помогут Польше и другим странам Восточной Европы справиться с последствиями любой российской агрессии», — говорится в сообщении.

Деятельность военных будет включать совместную подготовку, учения и поддержку планирования на случай непредвиденных обстоятельств, уточняется в тексте.

В среду, 9 февраля, глава МИД Великобритании Лиз Трасс прибыла в Москву с официальным визитом. Диппредставительство Великобритании уточнило, что Трасс проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по ситуации на Украине.

Ранее премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что Великобритания разместит в Юго-Восточной Европе истребители «Тайфун» Королевских военно-воздушных сил (ВВС) и корабли военно-морских сил (ВМС). Он подчеркнул, что Лондон активно наращивает военную помощь Украине.