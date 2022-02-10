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Российская авиакомпания запустила распродажу билетов за полцены

«Уральские авиалинии» запустили распродажу авиабилетов по России с 5 по 23 февраля

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила распродажу авиабилетов со скидкой до 50 процентов по внутрироссийским направлениям. Подробности акции сообщаются на сайте перевозчика.

Распродажа продлится с 5 по 23 февраля 2022 года включительно — отечественные туристы смогут приобрести билеты за полцены по таким направлениям как Краснодар, Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург, Калининград, Челябинск, Минеральные Воды и прочим с отправлением из Москвы и из других городов России.

Отмечается, что скидка распространяется на перелеты экономклассом с 7 февраля по 30 октября 2022 года. Окончательная стоимость авиабилетов будет зависеть от направления и дат полета.

Ранее в феврале экономист американской компании Hopper’s Consumer Airfare Index, занимающейся организацией путешествий, Адит Дамодаран рассказал туристам о лучшем времени для покупки авиабилетов на лето. Специалист посоветовал не откладывать покупку проездных документов, а приобрести их в ближайшее время.

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Валентина Процкова
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