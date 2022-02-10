США перебросили в Британию стратегические бомбардировщики

Группу стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress Военно-воздушных сил (ВВС) США перебросили на базу в Британию. Об этом сообщает европейское командование вооруженных сил США (EUCOM).

«Самолеты B-52H Stratofortress, вспомогательное оборудование и личный состав 5-го бомбардировочного крыла прибыли на базу британских королевских ВВС Фэрфорд в Англии для выполнения давно запланированной миссии оперативной бомбардировочной группы», — говорится в сообщении.

РИА Новости со ссылкой на газету Telegraph уточняет, что на базу прибыло четыре самолета, которые могут пробыть на базе около десяти дней.

В декабре 2021 года в публикации 19FortyFive назвали главные задачи истребителей F-35 Lightning II. Автор предположил, что американские самолеты смогут расчистить путь бомбардировщикам B-52.

В августе издание The Drive назвало преимущество B-52H над российскими бомбардировщикам. В публикации отметили сочетание ядерных и обычных вооружений, которые может нести Stratofortress.

В июле ВВС США провалили летные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW). Перспективный боеприпас отделился от B-52H, но двигатель ракеты не заработал.