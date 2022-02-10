На Украине возникли проблемы с турецкими Bayraktar

На Украине возникли проблемы с эксплуатацией турецких беспилотников Bayraktar из-за отсутствия подходящих взлетно-посадочных полос. Об этом заявил военный аналитик, председатель правления Украинского милитарного центра Тарас Чмут, интервью с ним опубликовано на YouTube-канале Мілітарний.

Аналитик объяснил, что украинская авиация в целом испытывает проблемы со взлетно-посадочными полосами.

«Это проблема, с которой мы живем, и которую мы должны решать в любом случае, кроме одного – если мы отказываемся от авиации», — сказал Чмут, добавив, что для тяжелых турецких беспилотников Akinci подходят лишь крупные аэродромы, используемые гражданской авиацией.

«Это вопрос ресурса и ресурса стоек. Например, Bayraktar, которые легче, у нас были проблемы со стойками. Есть понятие ресурса по взлету-посадке, и если вам каждые три взлета-посадки требуется менять стойки, то это такая себе история, не очень», — пояснил эксперт.

По его словам, Украине необходимо что-то делать со взлетными полосами, так как имеющиеся советские в данном случае не подходят.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев одновременно с «Союзной решимостью-2022» проведет маневры с применением турецких беспилотников Bayraktar TB2, американских ПТРК FGM-148 Javelin и поставленных Великобританией противотанковых гранатометов NLAW.

Совместные российско-белорусские военные учения «Союзная решимость-2022» планируется провести в два этапа. До 9 февраля войска будут прибывать, разгружаться и выдвигаться в район выполнения задач. Непосредственно маневры пройдут с 10 по 20 февраля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планируется отработать противостояние с силами Польши, Прибалтики и Украины.

