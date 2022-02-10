Бориса Джонсона назвали лично заинтересованным в войне на Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон лично заинтересован в войне на Украине и может спровоцировать начало боевых действий, чтобы сохранить свой пост, считает политолог Сергей Марков. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что решающими могут стать ближайшие десять дней.

По мнению премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сейчас в кризисе вокруг Украины наступил самый опасный период, поскольку разведка якобы сообщает о передвижении российских войск у границ. «Честно говоря, я не думаю, что [в Москве] уже приняли решение [о начале вторжения на Украину]. Но это не значит, что ничего катастрофического не произойдет. Сообщения нашей разведки довольно печальны», — сказал он.

«В спецслужбах сидят очень изощренные люди»

«Джонсон имел в виду то, что группировка российских войск уже готова к проведению военной операции. И либо она состоится в ближайшие десять дней, либо не состоится вовсе: держать их бесконечно в поле невозможно. Именно с этой точки зрения и наступают критические дни. Отчасти с этим можно согласиться, сказав, при том, то же самое и об украинской армии, сосредоточенной рядом с Донбассом в количестве более 100 тысяч человек», — сказал Марков.

По словам политолога, британский премьер лично заинтересован в начале военного конфликта, поскольку его карьера висит на волоске. Он может быть уволен в любой момент, потому именно Борис Джонсон на сегодняшний день представляет главную реальную угрозу мира, отметил Марков.

«Великобритания может спровоцировать эскалацию, поскольку в противном случае велика вероятность того, что Джонсон покинет пост. Четыре дня назад от него ушли сразу четыре советника, собраны 30 подписей членов правящей консервативной партии с требованием отставки действующего премьера. Трудно сказать, как именно Джонсон попытается спровоцировать конфликт, в спецслужбах сидят очень изощренные люди. Ясно одно: это может произойти», — заключил политолог.

Джонсон также заявил, что ситуация вокруг Украины сейчас крайне опасна, и вся Европа переживает «тяжелейший кризис безопасности за последние десятилетия». Его слова прозвучали на совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции.