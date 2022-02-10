Евросоюз ответил на письмо Лаврова по безопасности

Евросоюз (ЕС) передал официальный коллективный ответ на письмо министра иностранных дел России Сергея Лаврова, адресованное европейским государствам и затрагивающее тему безопасности в регионе. Об этом сообщило постпредство России при ЕС, передает ТАСС.

Как уточнили в постпредстве, ЕС ответил на послание главы российского МИД по тематике неделимости безопасности, направленное 28 января 2022 года главам внешнеполитических ведомств некоторых европейских стран, США и Канады. В Брюсселе отметили, что не намерены разглашать содержание ответа. По поводу вопросов безопасности Лавров ранее обращался и к Латвии.

«Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов принял директора Европейской внешнеполитической службы по вопросам безопасности и оборонной политики Йоннике Балфоорт, которая по поручению высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля передала его послание в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова от имени министров иностранных дел 27 стран — членов ЕС», — сообщили в постпредстве.

10 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что направил Лаврову письмо с приглашением продолжить серию встреч в Совете Россия — НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что у Москвы есть выбор: либо прекратить «агрессию» в отношении Украины и решать вопрос дипломатическим путем, либо приготовиться к введению жестких экономических санкций. Глава НАТО также пригрозил, что, если Россия откажется от встречи, западные страны отправят новые военные контингенты на восток Европы.