Миллионеру пригрозили тюрьмой после одного ролика на YouTube

Чешский миллионер Радим Пассер (Radim Passer), чье состояние оценивается более чем в 225 миллионов фунтов стерлингов (почти 2,6 миллиарда рублей), опубликовал на YouTube видео, где он за рулем своего автомобиля Bugatti Chiron нарушает правила дорожного движения (ПДД). За один ролик ему может грозить тюремный срок или штраф, сообщает 7News.

Мужчина заинтересовал правоохранителей после того, как опубликовал видео, на котором он ехал по автомагистрали между Берлином и Ганновером со скоростью около 417 километров в час. Полиция обвиняет Пассера в проведении незаконных автогонок. На дороге нет знаков, однако, согласно немецкому законодательству, езда на такой скорости наказуема, даже если нет установленных ограничений.

Прокуратура Стендаля, в свою очередь, заявила, что начала расследование по факту произошедшего и займется им, как только будут получены все документы. За такое превышение скорости Пассеру грозит лишение свободы сроком до двух лет или крупный штраф. Ролик, опубликованный 9 января, посмотрели на YouTube почти 10 миллионов раз.

Ранее стало известно, что известный блогер Михаил Литвин рискует получить до пяти лет тюрьмы за взрыв автомобиля своего знакомого для видео на YouTube. Об уголовной ответственности, которая может грозить блогеру, уничтожившему чужое имущество, предупредил адвокат альянса TOPgroup Лев Тропин. Юрист рассказал, что действия Литвина могут быть квалифицированы по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).