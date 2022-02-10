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В СБУ сообщили о задержании белорусского диверсанта

Служба безопасности Украины заявила, что поймала в Киеве завербованного Белоруссией агента

В Службе безопасности Украины сообщили, что задержали в Киеве диверсанта, который пытался поджечь автомобиль у одной из украинских общественных организаций. Пойманный местный житель был завербован Белоруссией, заявили на сайте СБУ.

«В ходе спецоперации разоблачен вражеский агент, который готовил совершение теракта в Киеве. Им оказался местный житель, завербованный представителями одной из белорусских госструктур», — говорится в заявлении ведомства.

Поджог автомобилей — не единственный профиль белорусского агента, сообщили силовики. Мужчина организовывал несанкционированные митинги у иностранных посольств, запугивал представителей СМИ и иностранцев, собирал данные об украинских военных. «Действия враждебного агента были направлены на расшатывание внутриполитической обстановки на Украине», — заключили в СБУ.

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Украинцы добавили, что диверсант общался с кураторами через Telegram и «запрещенные российские электронные почтовые сервисы». На Украине бывший президент Петр Порошенко ранее подписал указ, ограничивающий доступ украинцев к крупным российским сервисам.

До этого президент России Владимир Путин рассказал, что в эпоху первого главы государства Бориса Ельцина в российском правительстве был как минимум один шпион Центрального разведывательного управления США. «Один точно был, кадровый сотрудник ЦРУ», — поделился Путин.

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Дмитрий Настасьев
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