Кейт Миддлтон за день дважды нарушила протокол

Герцогиня Кембриджская Кэтрин дважды за день нарушила правила протокола во время выполнения королевских обязанностей. Материал на эту тему публикует Daily Mail.

Известно, что Кейт Миддлтон посетила социальный центр Parents and Communities Together (PACT) в Лондоне, где пообщалась с волонтерами организации и приняла участие в кулинарном мастер-классе вместе с детьми и их родителями. Знаменитость надела облегающие черные брюки LK Bennet и футболку того же цвета, а также серый пиджак Smythe и туфли Gianvito Rossi.

Журналисты обратили внимание на образ супруги принца Уильяма и отметили, что она пренебрегла двумя пунктами дресс-кода, которому следует члены королевской семьи. В частности, Миддлтон надела практически полностью черный наряд и зауженные штаны. Отмечается, что одежду черного цвета принято надевать исключительно в случае траура.

Кейт Миддлтон не в первый раз нарушает правила протокола. В октябре 2020 года знаменитость анонсировала в Twitter онлайн-церемонию награждения победителей конкурса «Фотограф дикой природы года» в вещах черного цвета. Сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II почти никогда не надевает черное на королевские мероприятия, кроме похорон.

