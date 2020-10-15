Кейт Миддлтон нарушила одно из самых строгих правил Елизаветы II

Супруга британского принца Уильяма, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон нарушила одно из самых строгих правил королевы Елизаветы II. На это обратило внимание издание Express.

Во вторник Кейт Миддлтон анонсировала в Twitter онлайн-церемонию награждения победителей конкурса «Фотограф дикой природы года». О мероприятии она рассказала в видеосообщении, записанном в Музее естественной истории в Лондоне, которому она покровительствует. В кадре герцогиня появилась одетая в наряд черного цвета: рубашку, брюки и пиджак. Образ дополнили жемчужные серьги.

Однако издание отмечает, что королева Великобритании почти никогда не надевает черное на королевские мероприятия, кроме похорон. Во всех остальных случаях Елизавета II наряжается в одежду ярких цветов. Возможно, Кейт Миддлтон нарушила правило королевы, потому что выступала на видеозаписи, а не на глазах большого количества людей.

Ранее стилист и парикмахер Аманда Кук Такер раскрыла секрет фирменных укладок герцогини Кембриджской Кэтрин. По словам эксперта, укладывать волосы Миддлтон непросто. Для этого ей необходимо 13 специальных щеток, семь гребней, два фена и три вида щипцов для завивки.