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Бывший сотрудник ФСБ рассказал о технологии отслеживания лжеминеров

Экс-сотрудник ФСБ Еременко: лжеминеров помогают выявить ключевые слова в разговоре

Фото: Depositphotos

Лжеминирование учебных учреждений в России приобрело нехорошие масштабы, а выявление 14 человек, причастных к этому, — уникальный случай, так как это очень сложная и длительная работа, считает бывший сотрудник ФСБ Василий Еременко. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

По словам экс-силовика, чтобы выявить злоумышленников, в разговорах отслеживаются ключевые слова, которые позволяют определить возможные планы людей. «Грубо говоря, вы хотите кого-то ограбить — вы все равно употребите какие-то слова, которые будут характеризовать действие. Слова могут быть и завуалированные, русский язык богат, и одно слово можно разными обозначить, тем не менее эта система отработана», — поделился Еременко.

Он отметил, что таким образом выявляются подозрительные разговоры. Их много, отмечает экс-силовик, но большинство из них абсолютно безобидны и не имеют отношения к преступной деятельности. «Одни шутят между собой, другие совершенно другое что-то имеют в виду, но тем не менее если среди каких-то абонентов идет повторяемость, то могут возникнуть подозрения. А дальше — дело техники, начинает проводится глубокая работа по изучению, что в конце концов приводит к выявлению», — рассказал он.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала по делу о массовом минировании зданий в России и СНГ 14 человек. Речь идет об участниках так называемых сваттинговых интернет-сообществ, занимавшихся массовой рассылкой сообщений об угрозах взрывов школ и вузов. По данным силовиков, организатором и виновником лжеминирования является украинский студент Антон Осипчук.

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Екатерина Смирная
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