Венгрия откажется от размещения сил НАТО

Венгрия откажется от размещения войск НАТО на территории страны, вооруженные силы способны обеспечить безопасность республики самостоятельно. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу Euronews.

«Нет, мы на это не соглашались и не согласимся, потому что у нас уже есть войска НАТО на территории страны — это венгерская армия и Вооруженные силы Венгрии, которые находятся в надлежащей форме, чтобы гарантировать безопасность страны. Так что дополнительные войска на территории Венгрии нам не нужны», — рассказал министр.

Ранее Сийярто заявил, что информация о якобы размещении в стране американских и британских военных является неправдой. Министр подчеркнул, что Венгрия как член НАТО поддерживает сотрудничество с другими членами альянса.

В январе глава Минобороны Венгрии Тибор Бенке отметил, что страна считает нецелесообразным размещать на территории государства дополнительные силы НАТО. По его словам, Венгрия уже создала национальные силы, сформировала потенциал, поэтому в текущей ситуации нет необходимости полагаться на иностранные вооруженные силы и подразделения.