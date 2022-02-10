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Венгрия откажется от размещения сил НАТО

Глава МИД Венгрии заявил, что вооруженные силы обеспечат безопасность страны без НАТО

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгрия откажется от размещения войск НАТО на территории страны, вооруженные силы способны обеспечить безопасность республики самостоятельно. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу Euronews.

«Нет, мы на это не соглашались и не согласимся, потому что у нас уже есть войска НАТО на территории страны — это венгерская армия и Вооруженные силы Венгрии, которые находятся в надлежащей форме, чтобы гарантировать безопасность страны. Так что дополнительные войска на территории Венгрии нам не нужны», — рассказал министр.

Ранее Сийярто заявил, что информация о якобы размещении в стране американских и британских военных является неправдой. Министр подчеркнул, что Венгрия как член НАТО поддерживает сотрудничество с другими членами альянса.

В январе глава Минобороны Венгрии Тибор Бенке отметил, что страна считает нецелесообразным размещать на территории государства дополнительные силы НАТО. По его словам, Венгрия уже создала национальные силы, сформировала потенциал, поэтому в текущей ситуации нет необходимости полагаться на иностранные вооруженные силы и подразделения.

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Дмитрий Сотак
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