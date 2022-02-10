Лавров поправил переводчицу на встрече с Трасс

Глава МИД России Сергей Лавров поправил переводчицу в ходе встречи с британской коллегой Лиз Трасс в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале газеты «Известия».

Во время беседы российский министр рассказывал о выступлении премьер-министра Британии Бориса Джонсона в Палате общин, в ходе которого политик высказался за улучшение отношений с Москвой. Транслируя слова дипломата для Трасс, переводчица допустила ошибку, назвав место проведения мероприятия Палатой лордов. В тот же момент Лавров исправил ее слова.

Ранее сообщалось, что в своем вступительном слове на встрече с Трасс Лавров отметил, что отношения России и Великобритании в настоящий момент находятся на самой низкой отметке за многие годы. На фоне негативной дипломатической ситуации он назвал свою встречу с британской коллегой беспрецедентной.