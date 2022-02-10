Российская компания обнаружила нефть в Ливии

Российская компания «Татнефть» обнаружила нефть на одном из выделенных для нее блоков в Ливии. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщил министр нефти и газа Ливии Мухаммад Аун, передает РИА Новости.

«Компания "Татнефть" вернулась к попыткам завершить бурение и разработку разведочных месторождений, предоставленных ей на предыдущих этапах разведки. Она получила три блока. Я думаю, что она обнаружила нефть и находится в процессе разработки и завершения буровых работ на этих месторождениях», — сказал министр.

Ранее министр нефти и газа Ливии Мухаммад Аун признал, что страна не сможет увеличить добычу природного газа для экспорта в случае энергетического кризиса в Евросоюзе (ЕС). Глава ведомства подчеркнул, что объемы газа, которые ранее экспортировались по газопроводу «Зеленый поток» в Италию и дальше попадали в общеевропейскую сеть, в настоящее время используются для нужд электростанций и других объектов внутри Ливии.