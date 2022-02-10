«Норникель» потратил на соцпроекты миллиард долларов за 2021 год

Расходы «Норникеля» на социальные проекты в 2021 году достигли выросли вдвое и достигли миллиарда долларов. Об этом стало известно из опубликованной компанией финансовой отчетности по МСФО за 2021 год.

В релизе отмечается, что к постоянной составляющей расходов, равняющейся примерно 500 миллионам долларов (37 400 000 000 рублей, здесь и далее по курсу на 10 февраля — прим. «Ленты.ру»), прибавилось еще 500 миллионов. Они были зарезервированы на реконструкцию жилья и инфраструктуры Норильска.

Общий бюджет реновации города, запланированного до 2035 года, согласно документу, составляет 120 миллиардов рублей. Около двух третей этой суммы выделит «Норникель»: 46 миллиардов рублей планируется потратить на реконструкцию жилья, 19 миллиардов рублей — на обновление инфраструктуры коммунальной и социальной сфер, 12 миллиардов рублей — на повышение безопасности, еще три миллиарда рублей пойдут на переселение жителей города.

Среди других крупных социальных проектов у Норникеля есть программа поддержки коренных малочисленный народов Севера , на которую до 2025 года выделено 17 миллионов долларов (1 271 600 000 рублей). Кроме того, компания продолжает строительство и развитие промышленной, социальной и другой инфраструктуры, соглашение по которому заключено с правительством Забайкальского края. На это выделено 23 миллиона долларов (1 720 400 000 рублей).

На выполнение соглашения с правительством Мурманской области о социально-экономическом развитии региона и строительстве объектов социальной инфраструктуры, а также соглашения с правительством Красноярского края о поддержке инвестиций в ряд социальных и инфраструктурных проектов до 2028 года также выделено 26 и 67 миллионов долларов соответственно (1 944 800 000 и 5 011 600 000 рублей).

В «Норникеле» рассчитывают, что за 2022 год объемы социальных расходов останутся на уровне предыдущего года. Однако единовременные вклады в реконструкцию Норильска при этом не учитываются.

Ранее старший вице-президент «Норникеля» Сергей Дубовицкий во время совещанию по развитию Норильска в Совете Федерации заявил, что компания планирует инвестировать 600 миллиардов рублей в развитие инфраструктуры севера Красноярского края до 2030 года.