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Фигурист Мозалев отказался общаться с прессой после произвольной программы на ОИ

Фигурист Мозалев отказался общаться с прессой после произвольной программы на Олимпиаде

Фото: Robert Deutsch / USA TODAY Sports / Reuters

Российский фигурист Андрей Мозалев отказался общаться с прессой после произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агенства, после выступления спортсмен почувствовал себя плохо. В микст-зоне он прошел мимо камер и прессы, извинившись перед журналистами. При этом он пообещал пообщаться с представителями СМИ позднее.

В произвольной программе Мозалев набрал 156,28 балла, а по сумме с короткой программой — 233,33 балла.

8 февраля Мозалев занял в короткой программе 23-е место и квалифицировался в произвольную программу с предпоследней позиции. Лучшим из россиян стал Евгений Семененко, который откатался чисто и занимает седьмое место. Лидерство захватил американец Нэтан Чен, который выиграл короткую программу с мировым рекордом.

Марина Совина
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