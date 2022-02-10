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В Белоруссии оценили эмбарго против Запада словами «себе в ногу не стреляли»

Министр торговли Белоруссии Богданов назвал продуктовое эмбарго против Запада обдуманным

Фото: Pixabay

Министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Алексей Богданов заявил, что Минск «себе в ногу не стрелял», когда решил ввести эмбарго в отношении ряда продовольственных товаров из отдельных стран Запада. Об этом Богданов заявил в интервью телеканалу ОНТ.

Богданов заявил, что злопыхатели из Запада ведут отрицательную политику против Белоруссии. Он оценил продуктовое эмбарго страны против ряда стран и назвал его обдуманным. Политик подчеркнул, что страна «не стреляла себе в ногу», как Литва, и это не собирается этого делать.

«Все решения, которые принимаются, обсуждаются на достаточно высоком экспертном уровне и направлены не в ущерб стране, не в ущерб экономике государства, не в ущерб субъектам хозяйствования и потребителям в том числе», — отметил Богданов.

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Министр добавил, что эмбарго принимали, опираясь на опыт России и ее ответа на санкции Запада. Кроме того, учитывались и особенности Белоруссии. Меры ввели так, чтобы избежать проблем на внутреннем потребительском рынке и стимулировать рост производства тех товаров, которые попали под ответные санкции Минска.

«Если мы убрали польские яблоки, голландские груши, — пожалуйста, белорусский фермер, увеличивай объемы производства и поставляй на полки в магазины», — заключил министр.

Ранее Белоруссия ввела продовольственное эмбарго против еще двух европейских стран. В перечень внесли Сербию и Лихтенштейн.

С 1 января 2022 года Белоруссия ввела продовольственное эмбарго в отношении ряда товаров из ряда западных стран, которые ранее ввели санкции против Минска. В список запрещенной к ввозу и реализации в стране продукции попали живые свиньи, мясо крупного рогатого скота, свинина, колбасы, субпродукты, кондитерские изделия, молоко, орехи и фрукты — более 20 групп товаров.

Марина Совина
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