Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ОДКБ оценили угрозу эскалации конфликта в Донбассе

В ОДКБ заявили о риске эскалации конфликта в Донбассе на фоне поставок оружия Украине

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

На фоне поставок оружия Украине со стороны западных партнеров существует постоянная угроза эскалации конфликта в Донбассе. Об этом на брифинге заявил начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Анатолий Сидоров, передает ТАСС.

Глава Объединенного штаба оценил действия Запада в отношении украинской армии, назвав их «приведением к стандартам НАТО». «Для реализации намеченных планов активно привлекается внешняя финансовая и консультативная помощь, заключаются договоры на поставку вооружения и военной техники. Только с января текущего года из Соединенных Штатов поставлено около 650 тонн боеприпасов и военного имущества различного назначения», — отметил он.

Сидоров подчеркнул, что на этом фоне также есть риск эскалации конфликта на юго-востоке страны, что может существенно повлиять на состояние безопасности в регионе.

Материалы по теме:
«Ни о каком вторжении не может быть и речи» Конфликт на Украине разгорается. Почему Киев теряет шанс вернуть Донбасс?
«Ни о каком вторжении не может быть и речи»Конфликт на Украине разгорается. Почему Киев теряет шанс вернуть Донбасс?
31 января
«Украинское общество готово к драке» Почему в республиках бывшего СССР не прекращаются войны и цветные революции?
«Украинское общество готово к драке»Почему в республиках бывшего СССР не прекращаются войны и цветные революции?
26 января

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что за прошедшие три месяца страна получила от Запада более тысячи тонн оружия и боеприпасов общей стоимостью в 1,5 миллиарда долларов. Такой объем помощи, отметил он, не является пределом, Киев продолжит получать оружие и снаряжение.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, добиться деэскалации ситуации вокруг Украины можно путем отказа Запада от поставок оружия. Также она предложила вывезти ранее поставленные на украинскую территорию вооружения за ее пределы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Реброва
Обсудить
Последние новости
Стало известно о снятии отстранения с Валиевой и сохранении Россией золота ОИ
Предсказано повышение стоимости туров по России из-за нового законопроекта
Ургант высмеял полицию из-за дела против Моргенштерна
Москвичей предупредили об аномально низком содержании кислорода в воздухе
ВВС США продемонстрировали сверхбыструю дозаправку от KC-46A
Российский чиновник одобрил «сталинские» методы расстрелов семей провинившихся
Глава МИД Великобритании заявила о будущем прогрессе в переговорах с Москвой
Армения заявила об отсутствии в повестке вопроса о Союзном государстве
Близкий к Офису президента Украины депутат попался на взятке
Лавров назвал свою встречу с главой МИД Великобритании беспрецедентной
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.