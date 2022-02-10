В ОДКБ оценили угрозу эскалации конфликта в Донбассе

На фоне поставок оружия Украине со стороны западных партнеров существует постоянная угроза эскалации конфликта в Донбассе. Об этом на брифинге заявил начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Анатолий Сидоров, передает ТАСС.

Глава Объединенного штаба оценил действия Запада в отношении украинской армии, назвав их «приведением к стандартам НАТО». «Для реализации намеченных планов активно привлекается внешняя финансовая и консультативная помощь, заключаются договоры на поставку вооружения и военной техники. Только с января текущего года из Соединенных Штатов поставлено около 650 тонн боеприпасов и военного имущества различного назначения», — отметил он.

Сидоров подчеркнул, что на этом фоне также есть риск эскалации конфликта на юго-востоке страны, что может существенно повлиять на состояние безопасности в регионе.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что за прошедшие три месяца страна получила от Запада более тысячи тонн оружия и боеприпасов общей стоимостью в 1,5 миллиарда долларов. Такой объем помощи, отметил он, не является пределом, Киев продолжит получать оружие и снаряжение.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, добиться деэскалации ситуации вокруг Украины можно путем отказа Запада от поставок оружия. Также она предложила вывезти ранее поставленные на украинскую территорию вооружения за ее пределы.