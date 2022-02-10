Врач назвал способы восстановления после ОРВИ

Главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников назвал способы восстановления после ОРВИ. Его слова приводит РИА Новости.

Врач отметил, что переболевшим следует избегать больших физических нагрузок, полноценно высыпаться, больше бывать на свежем воздухе, наладить сбалансированное питание и питьевой режим, а также создавать позитивный настрой.

Специалист отметил, что независимо от тяжести течения болезни, вирус истощает организм. После выздоровления может наблюдаться быстрая утомляемость и остаточные катаральные явления. Тяжельников призвал соблюдать щадящий режим и не перегружать организм, давая ему возможность восстанавливаться.

Врач посоветовал пить больше воды, чтобы выводить интоксикацию, придерживаться облегченного меню в питании, включая в рацион больше полезных продуктов, которые содержат витамины и микроэлементы. Также при ОРВИ рекомендуются витамины С и D.

Тяжельников добавил, что человек полностью здоров, когда чувствует себя бодрым. По его словам, обычно это происходит спустя одну-две недели после острого заболевания. Если состояние усталости и слабости не проходит, необходимо обратиться к врачу, отметил он. «После ОРВИ может развиваться астенический синдром или, как его называют, синдром хронической усталости, другие осложнения, которые важно не пропустить», — добавил врач.

Ранее главный внештатный специалист-гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина сообщила, что людям старше 70 лет следует обратить внимание на патологическую сонливость, спутанность сознания, отказ от еды и резкую слабость, если они появились при ОРВИ.

