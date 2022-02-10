Мэр Днепра ответил на требование Минска извиниться за замену флага Белоруссии
Мэр украинского города Днепр Борис Филатов ответил на требование посольства Белоруссии извиниться за замену государственного флага республики возле городского совета. Об этом градоначальник написал на своей странице в Facebook.
В ответ на требование белорусских дипломатов Филатов заявил, что живет в свободной стране, жители которой не позволяют оскорблять своего президента руководителям других государств и могут выйти к мэрии с плакатом с надписью «Боря, когда ты уже сдохнешь?», не получив при этом дубинкой от силовиков.
Он также отметил, что флагштоки со знаменами национальных общин возле горсовета установила местная молодежь, и теперь она имеет право менять их так, как ей захочется. «Тем более что, в отличие от нацисткой и коммунистической символики, бело-красный-белый флаг не является запрещенным на Украине. Поэтому молодежь может вешать у мэрии любые флаги, какие захочет», — добавил градоначальник.
Ранее в белорусском посольстве на Украине сообщили, что Минск направил Киеву ноту протеста из-за замены флага республики в Днепре. Дипломаты потребовали вернуть на место снятую государственную символику, принести официальные извинения и провести разбирательство по факту случившегося.
9 февраля Борис Филатов заявил, что флаг Белоруссии, который висел на флагштоке перед зданием горсовета Днепра, заменили на являющееся символом белорусских протестов бело-красно-белое полотно. Он объяснил, что это было сделано после «манипулятивных заявлений, угроз и всего того бреда воспаленного разума», который президент республики Александр Лукашенко наговорил в адрес Украины.