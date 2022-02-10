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Мэр Днепра ответил на требование Минска извиниться за замену флага Белоруссии

Мэр Днепра Филатов заявил, что флаг Белоруссии возле горсовета заменила местная молодежь
Борис Филатов

Борис Филатов. Фото: @borysfilatov

Мэр украинского города Днепр Борис Филатов ответил на требование посольства Белоруссии извиниться за замену государственного флага республики возле городского совета. Об этом градоначальник написал на своей странице в Facebook.

В ответ на требование белорусских дипломатов Филатов заявил, что живет в свободной стране, жители которой не позволяют оскорблять своего президента руководителям других государств и могут выйти к мэрии с плакатом с надписью «Боря, когда ты уже сдохнешь?», не получив при этом дубинкой от силовиков.

Он также отметил, что флагштоки со знаменами национальных общин возле горсовета установила местная молодежь, и теперь она имеет право менять их так, как ей захочется. «Тем более что, в отличие от нацисткой и коммунистической символики, бело-красный-белый флаг не является запрещенным на Украине. Поэтому молодежь может вешать у мэрии любые флаги, какие захочет», — добавил градоначальник.

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Ранее в белорусском посольстве на Украине сообщили, что Минск направил Киеву ноту протеста из-за замены флага республики в Днепре. Дипломаты потребовали вернуть на место снятую государственную символику, принести официальные извинения и провести разбирательство по факту случившегося.

9 февраля Борис Филатов заявил, что флаг Белоруссии, который висел на флагштоке перед зданием горсовета Днепра, заменили на являющееся символом белорусских протестов бело-красно-белое полотно. Он объяснил, что это было сделано после «манипулятивных заявлений, угроз и всего того бреда воспаленного разума», который президент республики Александр Лукашенко наговорил в адрес Украины.

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Георгий Нестеров
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